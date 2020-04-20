Испания

"Матрасники" очень хотят сохранить одного из лидеров.

Атлетико обеспокоен тем, что Томас Партей переберется в Арсенал, и готов удвоить зарплату ганского полузащитника, сообщает Guardian.

Текущий контракт Партея с клубом действителен до лета 2023-го года и включает опцию выкупа за 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Томас Партей провел за Атлетико 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что Арсенал близок к тому, чтобы воспользоваться клаусулой в контракте ганского полузащитника.