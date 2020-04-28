Испания

Крайний нападающий Пеньяроля уже в ближайшее трансферное окно может стать игроком мадридцев.

Мадридский Реал заинтересован в вингере Пеньяроля Факундо Пельистри, утверждают AS и Goal. Вингера оценивают в 9 млн евро. Вот за что, по мнению оценщиков, следует заплатить такие деньги:



Пельистри выступает за первую команду уругвайского гранда с августа прошлого года. На счету Факундо один гол и три ассиста в 25 матчах за Пеньяроль.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.