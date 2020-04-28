Испания

Именно так охарактеризовал Факундо Пельистри легендарный аргентинец Хуан Роман Рикельме.

Мадридский Реал наблюдает за прогрессом 18-летнего вингера Пеньяроля Факундо Пельистри. В ближайшее время "сливочные" могут сделать предложение по игроку, которого оценивают в 9 млн евро, сообщает Goal.

Пельистри – кандидатура главного скаута Реала Хуни Калафата, который ранее рекомендовал клубу Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса. Контракт уругвайца с Пеньяролем действителен до 2022 года.

Реалу придется выдержать жесткую конкуренцию за игрока. Интерес к Пельистри также приписывают Манчестер Сити, мадридскому Атлетико, Боке Хуниорс, Фламенго, Вулверхэмптону, Валенсии и Наполи.

Факундо стал игроком первой команды Пеньяроля в прошлом августе. С тех пор он сыграл 25 матчей за уругвайский гранд (1 гол и 3 ассиста). Ожидается, что в ближайшее время он дебютирует за национальную сборную.

Недавно Пельистри удостоился похвалы от Хуана Романа Рикельме, который отметил, что Факундо "несколько подлец в своем стиле игры, но это очень важно".

Также Реалу приписывают интерес к полузащитнику Франку Замбо-Ангисса, который в этом сезоне играет за Вильярреал на правах аренды из Фулхэма.