Испания

Защитник надеется, что турниры вскоре возобновятся.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос заявил, что все еще жаждет завершить текущий сезон, чтобы завоевать с командой трофеи.

"Я с нетерпением жду возможности снова сыграть, вернуться к участию в турнирах, сыграть в Ла Лиге и Лиге чемпионов . Я голоден, и хочу закончить сезон титулом, но сначала мы должны дождаться, чтобы люди, которые знают обо всей ситуации, приняли соответствующие решения".

"Мы не можем думать, что все уже достигнуто, серьезность вопроса все еще с нами. Мы должны соблюдать принципы, чтобы покончить с этим вирусом и дать ученым время для поиска вакцины", — цитирует Рамоса Goal.

Ранее защитник Динамо Денис Попов признался, что капитан мадридской команды остается примером для подражания.