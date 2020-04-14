Украина

Защитник Динамо рассказал, на кого ориентируется в современном футболе.

Денис Попов рассказал о том, на кого ориентируется, а также поделился списком игроков, с которыми хотел бы поиграть в одной команде.

О Серхио Рамосе:

"Беру с него пример, но там условия в Реале совсем другие. Не знаю, как объяснить, это должно из человека исходить. Считаю, что в жизни все возможно, но он очень великий, тяжело будет добиться таких успехов, как он. Но хоть чего-то добиться можно постараться, это возможно".

О клубе через пять лет:

"Вижу себя в хорошем европейском из Топ-5 лиг. Но сейчас я хочу закрепиться в Динамо, набраться опыта, а потом уже можно что-то думать. Хочу с Динамо чего-то добиться".

"Играть в Динамо в основе или в Барселоне? Конечно в Динамо в основе. Не согласился бы перейти в Барселону, конкурировать с игроками было бы сложно. Повторюсь, хотелось бы чего-то добиться с Динамо. Терпение и труд все перетрут. Такая у меня первоначальная задача".

Топ-футболистов, с которыми хотел бы играть в одной команде:

"Месси, Роналду, Рамос, Ярмоленко", — сказал Денис Попов в интервью Instagram-каналу Динамо.

Ранее Попов рассказал о своем любимом голе.

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