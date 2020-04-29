Испания

Испанец рассказал, что вел переговоры с "нерадзурри".

Полузащитник Севильи Сусо признался, что вел переговоры с Интером и мог перейти в клуб прошлым летом.

"Я очень счастлив быть в Севилье и хочу помочь команде пробиться в Лигу чемпионов, у нас есть отличные футболисты.

Прошлым летом я вел переговоры с Фиорентиной, но встретился с ними лишь из вежливости. Рома также не делала конкретных предложений. Однако я был близок к переходу в Интер. Лучано Спалетти беседовал со мной и очень хотел подписать меня.

Интер играл в очень хороший футбол с интересной тактикой, которая подходила мне. Но было бы неправильно переходить в Интер из Милана, поскольку я с большим уважением отношусь к этому клубу", – приводит слова Сусо портал Football Italia.

Сусо перешел в Севилью в январе этого года на правах аренды из Милана. В футболке "рохибланкос" 26-летний игрок провел 8 поединков, отличившись одним голом и одним ассистом.

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