Италия

Испанский хавбек намерен остаться в Севилье.

Полузащитник Севильи Сусо, права на которого принадлежат Милану, подтвердил свои намерения продолжить выступления за клуб из Андалусии на постоянной основе.

Испанец считает, что в Милане не будет будущего из-за постоянных смен руководства, тренеров и футболистов.

"Я надеюсь сыграть в Лиге чемпионов за Севилью и выиграть в этом клубе какой-нибудь трофей. Я мог бы остаться здесь, и я надеюсь, что это произойдет".

"В свое время в Милане у меня было три президента, разные тренеры и десятки товарищей по команде. Невозможно создать что-то солидное, когда все меняется каждый год", — приводит слова Сусо AS.

Ранее испанский футболист заявил, что все равно всегда будет любить Милан, несмотря на возможный уход на постоянной основе.

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