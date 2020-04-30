Испания

"Сливочные" довольны работой тренера.

Бывший нападающий Реала Рауль Гонсалес продолжить работать во главе Кастильи в следующем сезоне, сообщает издание Marca.

Руководство Реала довольно работой 42-летнего специалист и продолжат с ним сотрудничество. Боссы "сливочных" провели видео-встречу с тренером и обсудили с ним будущее второй команды.

Успехами Рауля доволен президент клуба Флорентино Перес, который рассчитывает, что однажды он может возглавить первую команду.

На данный момент Кастилья занимает 7-ю строчку в Сегунде Б, набрав 40 очков после 28 туров.

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