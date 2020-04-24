Испания

Мадридцы постепенно возвращаются к обычной футбольной жизни.

Реал собирается возобновить тренировки в ближайшее время, сообщает Marca.

"Королевский клуб" готовится к возобновлению полноценных занятий на тренировочной базе четвертого мая.

Планируется, что все игроки пройдут тест на коронавирус и будут оперативно покидать базу, чтобы минимизировать взаимодействие с другими работниками.

Напомним, что Реал планирует играть на тренировочном поле, чтобы ускорить реконструкцию Бернабеу.