Мадридцы постепенно возвращаются к обычной футбольной жизни.
Модрич и Хамес, getty images
24 апреля 2020, 14:53
Реал собирается возобновить тренировки в ближайшее время, сообщает Marca.
"Королевский клуб" готовится к возобновлению полноценных занятий на тренировочной базе четвертого мая.
Планируется, что все игроки пройдут тест на коронавирус и будут оперативно покидать базу, чтобы минимизировать взаимодействие с другими работниками.
Напомним, что Реал планирует играть на тренировочном поле, чтобы ускорить реконструкцию Бернабеу.