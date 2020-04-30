Испания

Португальские правые защитники могут сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

Барселона находится на продвинутой стадии переговоров с Манчестер Сити по трансферу Нельсона Семеду, сообщает каталонское издание Sport. В обратном направлении должен последовать Жоау Канселу и деньги.

"Сине-гранатовые" дали добро агенту Семеду Жорже Мендешу работать над трансфером игрока. Они хотят получить за португальца 45 млн евро, но открыты и к предложениям по обмену.

Семеду хотел уйти из Барселоны перед стартом этого сезона, но Барселона удержала игрока, чей контракт рассчитан до лета 2022 года. Каталонцы вели переговоры с Нельсоном о продлении соглашения, но в конечном счете отказались от этой идеи.

Кроме того, "кулес" открыты к предложениям по любым своим футболистам, за исключением Марка-Андре Тер Штегена, Френки Де Йонга и Лионеля Месси.

В частности, Барселона готова продать Артура в Ювентус или любой другой клуб, который предложит 60 млн евро — даже несмотря на то, что игрок заявил о желании остаться в столице Каталонии.