Испания

Футболист признался, что темнокожим тяжело добиться успеха в таком большом клубе.

Бывший игрок мадридского Реала Фредди Ринкон рассказал о том, как сталкивался с расизмом в "королевском клубе".

"Мне нужно было быть белым, чтобы добиться победы в Реале. Я не страдал от расизма в моей повседневной жизни, но в команде, да. Это была тяжелая среда в лучшей команде в мира".

"Положение было очень сложным для Хорхе Вальдано (гл. тренер Реала с 1994-го по 1996-й), было большое давление. Но я ему очень благодарен за то, что заставил меня расти как игрок и как личность", — цитирует колумбийца Goal.com.

Фредди Ринкон выступал за Реал в сезоне-1995/96, отыграв 21 матч. Также в карьере хавбека были Наполи, Палмейрас и Коринтианс.

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