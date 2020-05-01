Футболист признался, что темнокожим тяжело добиться успеха в таком большом клубе.
Фредди Ринкон, photo Real Madrid CF
01 мая 2020, 10:47
Бывший игрок мадридского Реала Фредди Ринкон рассказал о том, как сталкивался с расизмом в "королевском клубе".
"Мне нужно было быть белым, чтобы добиться победы в Реале. Я не страдал от расизма в моей повседневной жизни, но в команде, да. Это была тяжелая среда в лучшей команде в мира".
"Положение было очень сложным для Хорхе Вальдано (гл. тренер Реала с 1994-го по 1996-й), было большое давление. Но я ему очень благодарен за то, что заставил меня расти как игрок и как личность", — цитирует колумбийца Goal.com.
Фредди Ринкон выступал за Реал в сезоне-1995/96, отыграв 21 матч. Также в карьере хавбека были Наполи, Палмейрас и Коринтианс.
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