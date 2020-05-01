Испания

Полузащитник мадридской команды уверен, что его клуб возьмет трофей.

Лукас Васкес не сомневается, что именно Реал выиграет чемпионат Испании, если сезон возобновится.

"Все футболисты Реала – профессионалы. Мы хорошо справляемся на карантине, много времени уделяем тренировочному процессу".

"Когда сезон возобновится, мы выиграем Ла Лигу", — приводит слова Лукаса Васкеса Marca.

Напомним, что Реал отстает от Барселоны на два пункта в турнирной таблице.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел 14 матчей в Примере: на его счету 2 гола и 2 ассиста.

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