Испания

Испанец прокомментировал успех "сливочных".

Полузащитник мадридского Реала Лукас Васкес поделился своим мнением о поединке с Осасуной в 23-м туре Примеры.

Вингер отличился забитым голом после выхода на замену и помог Реалу победить со счетом 4:1.

"В прошлые годы мы с трудом добывали победы на таких стадионах, из-за чего проигрывали чемпионский титул. У нас все хорошо получается, мы намерены продолжать в том же духе до конца сезона.

Это был важный поединок для нас, тем более после поражения в Кубке. Победы в таком стиле говорят многое о нас.

Было бы хорошо сохранить разрыв в пять-шесть очков, но это не меняет для нас ничего", – приводит слова Васкеса издание Marca.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.