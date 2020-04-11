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Главный тренер молодежной сборной Украины назвал свой Dream Team.

В команде мечты Руслана Ротаня играл бы главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко.

"Команда-мечты? Вратарь – Буффон. В центре защиты – Мальдини и Рамос или Пике. Слева играл бы Марсело, справа – Кафу".

"В центре полузащиты отдал бы предпочтение Пирло, Гаттузо и Баджо. Тройка в атаке – Месси, Роналду и Шевченко. В запасе – я и Слава Шевчук", — приводит слова Руслана Ротаня официальный сайт УАФ.

Ранее Ротань заявил, что Ливерпуль и сборная Украины похожи по стилю игры.

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