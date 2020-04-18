Италия

Итальянец поделился подробностями работы с португальским наставником.

Полузащитник Алессандро Флоренци рассказал о своем уходе из Ромы и сотрудничестве с главным тренером Паулу Фонсекой.

"Фонеска был очень честен со мной. Думаю, он один из лучших тренеров, с которыми я работал. Но он хотел от правого защитника того, чего я не могу дать. Он честно сказал, что не может мне гарантировать много игрового времени.

Не буду отрицать, что уход для меня был большим ударом. Не знаю, вернусь ли я в Рому после окончания аренды, посмотрим. Я всегда хотел поиграть за границей. Фонсека поделился со мной своими идеями, поэтому мы вместе приняли подходящее решение.

Я не только отклонил предложение Интера, но и других итальянских клубов", – приводит слова полузащитника портал Football Italia.

Флоренци перешел в Валенсию в январе этого года на правах аренды. В футболке "летучих мышей" 29-летний игрок провел 5 поединков.

Ранее сообщалось, что Аталанта хотела подписать Флоренци в январе.

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