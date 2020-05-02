Испания

Голкипер Барселоны рассказал, что переговоры о новом соглашении приостановлены.

Основной вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген подтвердил, что не ведет в настоящее время переговоры о новом контракте.

"Были предварительные переговоры, но я сказал, что нужно все обдумать".

"Мы отложили этот вопрос, ибо есть более важные вещи сейчас. Но да, никаких переговоров на данный момент нет", — приводит слова тер Штегена Kicker.

Напомним, что соглашение немца с каталонской командой рассчитано до 30 июня 2022 года.

В этом сезоне тер Штеген провел 34 поединка в футболке Барселоны, пропустив 34 гола и проведя 11 "сухих" матчей.

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