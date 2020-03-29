Испания

Немецкий голкипер больше внимания уделяет стилю игру.

Марк-Андре тер Штеген рассказал о том, что слабо разбирается в футболе, знает мало игроков и довольно редко смотрит футбол.

"Люди часто смеются, если я говорю им, что мало знаю о футболе. Не просматриваю много матчей, только когда есть какой-то хороший или играет мой товарищ. Часто спрашивают о каком-то игроке, а я даже не знаю, кто это.

Чаще запоминаю футболиста по движению на поле, ударам по воротам, а не его имя. Мне интереснее обсуждать архитектуру с женой", — приводит слова Тер Штегена El Pais.

Напомним, что немецкий голкипер входит в сферу интересов Баварии, которая попросила его не продлевать контракт с Барселоной.