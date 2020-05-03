Испания

Экс-наставник игрока сравнил туринцев и каталонцев.

Главный тренер Гремио Ренато Порталуппи заявил, что нынешний Ювентус ничем не уступает по уровню каталонской команде, отвечая на вопрос о возможном трансфере хавбека Барселоны Артура.

"Я думаю, что Барселона и Ювентус — два великих клуба на мировой арене, представляющие самые высокие позиции в своих странах и всегда борющиеся за самые большие трофеи. Они на одном уровне, имеют одинаковое величие и историю".

"Если бы я мог рассчитывать на Артура, я бы никогда не продал бы его. К сожалению, Гремио был вынужден продать игрока", — цитирует Порталуппи Goal.

Ранее сам бразильский футболист заявил, что связывает свое дальнейшее будущее лишь с каталонцами.