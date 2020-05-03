Испания

"Бланкос" не рассчитывают на игрока в следующем сезоне.

Мадридский Реал намерен в будущее трансферное окно отправить полузащитника команды Браима Диаса в аренду в команду из Примеры, сообщает Ok Dario.

По данным источника, главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан лично пожелал, чтобы молодой футболист отправился набираться опыта в другой испанский клуб.

Отмечается, что в услугах хавбека заинтересованы Хетафе, Реал Сосьедад и Бетис. Баски и вовсе рассматривают вариант с выкупом игрока.

Ранее сообщалось, что Реал намерен продать в будущее межсезонье как минимум пять футболистов, прежде чем совершать покупки.