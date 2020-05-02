Испания

Мадридский клуб готов расстаться со многими футболистами предстоящим летом.

Руководство и тренерский штаб Реала готов сделать чистку состава летом, сообщает AS.

По информации источника, прежде чем покупать футболистов, мадридский клуб хочет совершить продажи нескольких исполнителей.

В частности, на трансфер выставлены Хамес Родригес, Мариано Диас, Лукас Васкес и Гарет Бэйл. Также клуб предложит Луке Модричу и Марсело самим решить, где они хотят играть дальше.

Также Реал хочет вернуть Мартина Эдегора и Ашрафа Хакими. Не исключен вариант, что свой шанс получат Такефуса Кубо, Серхио Регилон и Дани Себальос.

Ранее Марсело заявил, что не намерен покидать Реал.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.