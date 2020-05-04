Испания

Полузащитник имеет шанс продолжить карьеру в нынешней команде.

Реал рассматривает вариант, что Хамес Родригес останется в клубе, сообщает Marca.

По информации источника, из-за ситуации с коронавирусом клуб может продлить соглашение с колумбийцем. Зинедин Зидан готов предоставить шанс 28-летнему футболисту.

Если Реал не получит достойного предложения, а Хамес проявит себя, то стороны сядут за стол переговоров.

Контракт Родригеса с Реалом рассчитан до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Хамес провел 7 матчей в Примере: на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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