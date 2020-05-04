Полузащитник имеет шанс продолжить карьеру в нынешней команде.
ХАМЕС РОДРИГЕС, GETTY IMAGES
04 мая 2020, 17:57
Реал рассматривает вариант, что Хамес Родригес останется в клубе, сообщает Marca.
По информации источника, из-за ситуации с коронавирусом клуб может продлить соглашение с колумбийцем. Зинедин Зидан готов предоставить шанс 28-летнему футболисту.
Если Реал не получит достойного предложения, а Хамес проявит себя, то стороны сядут за стол переговоров.
Контракт Родригеса с Реалом рассчитан до 30 июня 2021 года.
В текущем сезоне Хамес провел 7 матчей в Примере: на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
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