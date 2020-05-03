Испания

"Сливочные" хотят подписать французского игрока.

Полузащитник Монако Орельен Тчуамени попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает издание Sport.

Испанский клуб давно следит за выступлениями молодого игрока и попытается приобрести его в летнее межсезонье. "Сливочные" рассматривают француза в качестве альтернативы Эдуардо Камавинге из Ренна.

Тчуамени перешел в Монако в январе этого года из Бордо за 18 млн евро. В футболке монегасков 20-летний игрок провел лишь 3 поединка.

Ранее сообщалось, что Реал включились в борьбу за Джейдона Санчо.

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