Испания

"Матрасники" хотят подписать центрального защитника Вальядолида.

Руководство Атлетико работает над трансфером защитника Вальядолида Мохаммеда Салису, сообщает Marca. Для них ганец является приоритетным вариантом для усиления центра защиты.

Клаусула игрока составляет 12 млн евро. "Матрасники" могут попытаться снизить эту цену, согласившись оставить Салису в Вальядолиде на еще один сезон.

Интерес к Салису приписывают клубам из английской Премьер-лиги, а также из Серии А, однако главным претендентом считается именно Атлетико.

В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел 28 матчей за Вальядолид в чемпионате и Кубке Испании, отметившись одним голом и одним ассистом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.