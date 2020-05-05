Испания

Эркулану Набиан входит в сферу интересов обоих испанских грандов.

Нападающий Витории Гимараэш Эркулану Набиан интересен Реалу и Барселоне, сообщает AS.

В Португалии футболиста, рост которого к 16 годам составляет 182 сантиметра, называют "новым Лукаку".

Кроме испанцев, интерес к Эркулану приписывают Монако и ПСЖ.

Набиан забил 43 гола в двух последних сезонах за юношескую команду Витории. Также на его счету четыре гола в девяти матчах за сборную Португалии U-17.

Также Реал заинтересован в полузащитнике Сан-Паулу Игоре Гомесе, однако до официальных предложений дело пока не дошло.