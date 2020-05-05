Фигу рассказал о причинах скандального трансфера из Барселоны в Реал

Испания

Португалец заявил, что в каталонском клубе не достаточно ценили его труд.

Легендарный в прошлом португальский полузащитник Луиш Фигу спустя много лет рассказал о причинах своего скандального и громкого переезда из Барселоны в Реал Мадрид в 2000 году.

"Это было очень сложным решением для меня. В тот момент я покинул город, который дал мне многое. Но я получил предложение от другого клуба, в тот момент, когда не чувствовал, что мою работу признают. Это заставило меня задуматься".

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"Все большие клубы похожи между собой. Главным отличием в них являются люди. В Реале был новый президент, когда я переходил туда. Первое время мне было непросто на новом месте, но благодаря помощи всех людей, я быстро адаптировался и влился в коллектив", — цитирует португальца Marca.

После пяти успешных сезонов в Барселоне (1995-2000) Фигу перебрался к принципиальному врагу каталонцев в Реал, с которым в 2003-м выиграл Лигу чемпионов. В 2000-м году Фигу также получил Золотой мяч по итогам выступлений в календарном году за Барсу и Реал.