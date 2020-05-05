Испания

Кипер уверен, что "бланкос" довели в этом сезоне, что являются сильнее каталонцев.

Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа поделился своим мнением относительно возможных сценариев окончания сезона в Ла Лиге.

"У нас разница с Барселоной всего два очка. Мы тоже можем стать чемпионами. Окончание сезона будет большим провалом. Если в Испании решат отдать Барселоне золотые медали, это будет несправедливо. Мы сыграли с ними в ничью в первом матче и выиграли во втором. Мы доказали, что мы сильнее", — цитирует бельгийца Marca.

Ранее сообщалось, что клубам Ла Лиги разрешили возобновить тренировки.

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