Испания

Испанское министерство здравоохранения подтвердило, что команды могут вернуться к тренировочным занятиям.

Клубы Ла Лиги возобновят тренировки на этой неделе – испанское правительство выдало это разрешение, сообщает Goal. Это же касается и клубов Сегунды.

Игроки Ла Лиги и Сегунды смогут приступить к одиночным тренировкам на базах клуба после того, как будут протестированы на коронавирус.

Согласно планам испанских властей, команды смогут вернуться к полноценным тренировкам в течение четырех недель.

Испанцы надеются завершить сезон, в отличие от соседней Франции, которая не будет доигрывать нынешнюю кампанию. Французы признали чемпионом ПСЖ, а во второй дивизион отправили Амьен и Тулузу.