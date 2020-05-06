Испания

В каталонском клубе не исключают более длительный срок переименования легендарной арены.

Барселона продолжает искать способы дополнительного заработка во время экономического кризиса, который возник с появлением пандемии.

Несколько недель назад появилась информация о том, что каталонцы готовы переименовать Камп Ноу на год, а вырученные спонсорские деньги направить на борьбу с коронавирусом.

Теперь же вице-президент Барселоны Жорди Кардонера признался, что в клубе готовы рассмотреть вариант переименования Камп Ноу не только на год, но и на более длительный срок.

"К соглашению вполне можно добавить еще 25 лет. Доход от первого года пойдет на борьбу с коронавирусом. А остальные 25 – на нужды клуба", — цитирует функционера ESPN.

На данный момент не было информации о возможных спонсорах Барселоны в вопросе переименования стадиона. Однако один известный порносайт все же отреагировал на новость о готовности "сине-гранатовых" сменить название арены.

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