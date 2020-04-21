Каталонский клуб находится в поисках спонсора.
Фото: ФК Барселона
21 апреля 2020, 19:35
Барселона решила продать права на название своего стадиона, сообщил официальный сайт каталонской команды.
Таким образом, совет директоров утвердил передачу прав на название "Камп Ноу" на сезон-2020/21 фонду Барселоны – он займется поиском спонсора.
Примечательно, что заработанные средства пойдут для инвестирование в исследовательские проекты Каталонии и всего мира – проще говоря, каталонский клуб поможет в борьбе с коронавирусом.
Отметим, что это первый случай в истории Барселоны, когда стадион сменит название.
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