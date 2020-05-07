Испания

Футболист Бергантиньоса в беседе с Евгением Музыкой рассказал о своем переезде в Испанию.

Украинские футболисты активно покоряют Европу. Иногда случаются переходы в топовые европейские чемпионаты, чаще – в Бельгию или соседние Польшу с Венгрией, но есть и еще одно довольно популярное направление, которое обычно остается за пределами внимания – низшие дивизионы Испании. Именно такой путь проделал полузащитник Алексей Клак, который отправился в Бергантиньос.

- Расскажи, как ты попал из Оболонь-Бровар в Бергантиньос?

- Я около полугода общался с агентом Иваном Ищенко. Я тогда был еще в Оболони, затем перешел в структуру Арсенала, когда он выступал еще в Премьер-лиге, но там получил травму. В общем, агент мне помог, устроил просмотр в Испании – я рискнул и поехал туда.

- Просмотр был только в Бергантиньосе или были и другие варианты?

- Нет, тогда не было времени. В Украине уже начались чемпионаты, сезон стартовал, а в Испании еще не все. Я договорился с первым же клубом – поехал туда, и меня сразу подписали.

- Расскажи побольше об этом клубе.

- Это команда из испанской Терсеры. Президент – Луис Кальво, он занимается различными консервами. Самый богатый человек на севере Испании. Солидный человек, в общем. В клубе есть детская школа, в которой занимается много игроков.

- Бергантиньос как клуб выше Оболони-Бровар, например?

- Как посмотреть. Если в плане организации – то они стоят где-то на уровне нашей Первой лиги. Не сказал бы, что уровень футбола тут очень низкий, хоть это и четвертый по силе дивизион Испании. Он приближен к нашей Первой лиге. Не выше, но близко. Не наша Вторая, это точно.

Стадион, конечно, у Оболони поприятнее, потому что она когда-то выступала и в Премьер-лиге. У Бергантиньоса маленькая арена на три-четыре тысячи человек и несколько искуственных полей. Там нет такой базы, как у Оболони в Буче.

- Сколько людей приходит на матчи?

- Стадион постоянно забитый, приходит тысяча-полторы тысячи человек на матчи чемпионата. Всегда люди есть.

- С какими трудностями ты столкнулся в Испании?

- С языковым барьером. Это было тяжелее всего для меня. Сейчас пытаюсь учить язык. Изменения есть, я начинаю понимать испанцев, но запаса слов нет. Больше на английском с ними общаемся. Кроме того, тяжело быть одному, без родных и девушки.

- Планируешь ли остаться в Бергантиносе или будешь искать новую команду?

- В Бергантиньосе – я не знаю, потому что с этой ситуацией с коронавирусом… Там Терсера уже закончена. Наверное, сыграют только Примера и Сегунда А, а также переходные матчи между Сегундой А и Сегундой В. Документы делались около трех месяцев, я поиграл в Испании три с половиной месяца, и сейчас контракт заканчивается в конце июня. Не знаю, что будет дальше – в клубе и сами не знают, когда начнется чемпионат. А сидеть сейчас до октября, потом опять набирать форму… Будет видно. Планирую еще куда-то поехать. А Испания это будет или еще какая-то другая страна – посмотрим.

- Поддерживал ли ты связь с другими украинцами, которые играют в Испании?

- Нет, только один раз пересекался с Васей Кравцом. У него была игра с Депортиво, а у меня после этого с дублем Депортиво, у них на три часа, а у нас на шесть. Мы только глазами пересеклись, потому что на большее даже времени не было, он сошел с поля, а я вышел.

Евгений Музыка, Football.ua