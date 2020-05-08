Испания

Каталонцы провели первую общую тренировку после длительного перерыва.

Лидер чемпионата Испании Барселона вернулась к тренировкам после длительной паузы, которая была вызвана карантинными мерами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вчера, 7 мая, все игроки и персонал команды сдали обязательные тесты на коронавирус. Все пробы показали отрицательный результат.

Сегодня все игроки прибыли на клубную базу и провели первую совместную тренировку. Сообщается, что игроки не будут использовать раздевалки, а будут приезжать на базу сразу в тренировочной форме.

Точных дат возобновления Ла Лиги пока нет.

Ранее сообщалось, что Барселона разработал план из 14 пунктов, чтобы избежать большое количество травм.

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