Испания

Каталонский клуб высоко оценивает бразильского полузащитника.

Барселона и Ювентус могут совершить обмен, сообщает Goal.com.

По информации источника, "бьянконерри" рассчитывают на прямой обмен без доплат: клуб отдаст Миралема Пьянича, а получит Артура.

Однако каталонский клуб хочет получить за бразильского полузащитника еще и деньги.

В сезоне-2019/20 Пьянич провел 32 поединка в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами. Артур провел 16 матчей: на его счету три гола и три ассиста.

Ранее сообщалось, что интерес к Пьяничу также проявляет ПСЖ.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.