Франция

Стороны в прошлом месяце провели неофициальные переговоры.

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в услугах 30-летнего хавбека серьезно заинтересован Пари Сен-Жермен, который не первый год рассматривает вариант с подписанием игрока "старой синьоры".

Утверждается, что в прошлом месяце футбольный агент Фали Рамадани, представляющий интересы Пьянича, общался со спортивным директором ПСЖ Леонардо по вопросу возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что Ювентус готов продать Пьянича предстоящим летом. К боснийцу также проявляет интерес лондонский Челси.

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