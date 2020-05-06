Италия

Босниец поделился историей перехода в туринский клуб.

Полузащитник Миралем Пьянич рассказал о своем переходе в Ювентус и назвал главную цель туринского клуба.

"Я мог оказаться в Ювентусе на два года раньше. Я бы тогда мог играть с лучшими: Андреа Пирло, Поль Погба, Артуро Видаль. Исключительные игроки.

Они прекрасно выступали, мне было бы сложно закрепиться в той команде. Лучше было остаться в Роме с Руди Гарсией. У нас была хорошая, сильная команда, но не такая, как у Ювентуса.

Позже я сказал себе, что пришло время попробовать себя в Юве. Когда входишь в раздевалку, видишь имена легенд и можешь сразу сказать о величии клуба. Повсюду чувствовался дух победы. Клуб побеждает, потому что работает больше остальных.

Задача Ювентуса – выиграть Лигу чемпионов. Нам потребуется удача, а также наличие всех игроков. Мы находимся в числе пяти-шести клубов, которые хотят завоевать трофей", – приводит слова Пьянича портал Football Italia.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 32 поединка в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Пьянич мечтает перейти в Барселону.

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