Испания

Турецкий полузащитник рассказал сенсационные подробности своего перехода.

Арда Туран не знал, куда он переходит, но был уверен, что в мюнхенскую Баварию.

"Агент не сказал мне, что я перехожу в Барселону. Он говорил, что я узнаю через 15 дней после трансфера… Думал, я перехожу в Баварию, потому что год назад мой переход в Манчестер Юнайтед сорвался в заключительную минуту".

"Документ выпал из сумки агента, и я увидел логотип Барселоны на бумаге. Я не мог в это поверить. Мне было грустно, когда я покидал Барселону. Вальверде не выделял мне игрового времени, а я был тем, кто больше всех помогал Месси и Суаресу", — приводит слова Арда Турана Marca.

Напомним, что Туран перешел в Барселону летом 2015 года за 34 миллиона евро, но трансфер был зарегистрирован лишь зимой 2016-го.

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