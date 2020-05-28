Испания

Football.ua предлагает список игроков, которые ответили отказом на предложения каталонского клуба.

Большим клубам обычно не составляет труда подписать желаемых игроков, обладая внушительным бюджетом и славной историей. Немногие игроки отказываются от возможности присоединиться, например, к мадридскому Реалу или Баварии. Барселона также входит в число суперклубов и предлагает возможность выступать рядом с Лионелем Месси и другими звездами, а также с большой долей вероятности – завоевание определенного количества трофеев.

Однако за последние годы "блаугранас" не всегда удавалось реализовывать свои трансферные планы, и находились игроки, которые по различным причинам не прельщались возможностью выступать на Камп Ноу. Кто же это?

Кевин Гамейро

После успешного сезона с Севильей и победы в Лиге Европы летом 2016-го Кевин Гамейро был в списке трансферных целей многих европейских клубов, включая Барселону. Он пренебрег интересом со стороны клуба, в том числе и из солидарности к своему бывшему одноклубнику Златану Ибрагимовичу.

"Этим летом у меня был выбор между Барселоной и Атлетико. Но что мне делать в Барсе? Там есть Неймар, Месси и Суарес. Это игроки, которые хотят играть в каждом матче и отказываются покидать поле даже за десять минут до окончания матча. Вспомните что случилась с Иброй", – заявил форвард в интервью Le10 Sport.

Гамейро перешел в Атлетико за 30 млн евро, а Барселона переключила свое внимание на Пако Алькасера из Валенсии. Пако в итоге не имел достаточного количества игрового времени на Камп Ноу и подтвердил правоту француза. Стоит отметить, что Гамейро не смог оправдать надежды в Атлетико, и в 2018-м его за 16 млн евро продали в Валенсию.

Коке

После победы в Ла Лиге и выхода в финал Лиги чемпионов в 2014 году Атлетико пришлось бороться за то, чтобы сохранить в команде своих главных звезд. Филипе Луис, Диего Коста и арендованный Тибо Куртуа перешли в Челси, а Жоао Миранда перебрался в Интер. Коке же привлек интерес со стороны Барселоны, где он рассматривался в качестве замены Хави, но хавбек решил остаться из любви к родному клубу.

"Правда в том, что мне было сложно отказать Барселоне, но я хотел выступать в Атлетико еще многие годы. Это было неподходящее время для ухода. Здесь мой дом, я чувствую востребованность, а у клуба не было необходимости продавать меня. Как я мог уйти из Атлетико на пике? Мне льстил интерес со стороны Барселоны. Это показывает, что мою работу ценят, но Атлетико – это мой дом", – рассказал Коке в беседе со СМИ.

С тех пор Коке выиграл с Атлетико Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Марко Асенсио

Марко Асенсио является одним из любимчиков Зинедина Зидана в Реале, но его карьера могла пойти по другому пути, если бы он выбрал Барселону. До того, как закрепиться в основе команды Зидана, Асенсио так объяснял свое решение во время предсезонной подготовки:

"У меня был шанс перейти в Барселону и другие клубы, но я выбрал Реал Мадрид. Теперь я не смогу выступать в футболке Барселоны. Я хочу играть в стартовом составе, а там много важных игроков, которые уже долгое время находятся в клубе", – рассказывал полузащитник.

Рафаэл Геррейру

После исторической победы с Португалией на Евро-2016 защитник Лорьяна Рафаэл Геррейру имел достаточно вариантов для продолжения карьеры.

"Было сложно отказать Барселоне. Но я должен был сделать выбор, а предложение Боруссии Дортмунд показалось мне более убедительным", – рассказал игрок в беседе с журналистами.

Как и в случае с Гамейро, Геррейру решил отклонить предложение Барселоны, чтобы иметь возможность регулярно выходить на поле. Время показывает, что португалец принял правильное решение, поскольку он стал одним из ключевых игроков в Боруссии.

В текущем сезоне он провел 32 поединка во всех турнирах, забив восемь голов и отдал пять ассистов.

Маурисио Лемос

Несколько лет назад Барселона рассматривала возможность подписания Маурисио Лемоса, но защитник решил остаться в Лас-Пальмасе, чтобы продолжать свое развитие и иметь игровую практику.

"Барселона – одна из лучших команд в мире, а в 20 лет я вряд ли получал бы достаточно минут. Думаю, лучшим решением было остаться в Лас-Пальмасе. В футболе все может произойти, никогда не знаешь, сколько времени тебе потребуется на развитие", – рассказывал уругваец в интервью La Provincial.

После двух сезонов в Лас-Пальмасе Лемос отправился в аренду в Сассуоло, а летом вернулся в клуб с Канарских островов, с которым сейчас выступает в Сегунде.

Тиаго Силва

Тьяго Силва сейчас напрямую ассоциируется с успехами ПСЖ последних лет, но он мог бы играть важную роль и в Барселоне, если бы руководство клуба было готово предложить ему более выгодные условия.

"У меня было несколько важных требований, которые Барса была не готова выполнить. Я быстро понял, что меня не устраивает эта ситуация. Со всем уважением к президенту клуба Сандро Роселлю, я не мог принять его предложение", – приводит его слова ESPN.

Силва, наверное, не раз пожалел о своем решении во время исторического поражения ПСЖ на Камп Ноу в Лиге чемпионов в 2017 году.

Дарио Срна

Если молодые игроки отказываются от перехода в Барселону, они могут предполагать, что получат еще один шанс, если продолжат свое развитие. Это не относится к ветеранам. Если "сине-гранатовые" предлагают шанс играть за них опытным звездам, они наверняка примут его без лишних раздумий.

Но этого не произошло в случае с легендарным хорватским фулбеком Дарио Срной, который отклонил такую возможность в январе 2017-го, чтобы остаться выступать в любимом Шахтере, чьи цвета он защищал с 2003 года.

"Я хочу завершить карьеру в Шахтере. Когда президент предложил мне новый контракт, я лишь поблагодарил его в ответ. Я бы согласился на любые условия.

Все, вероятно, слышали об истории с Барселоной, но, как я уже сказал, мое сердце принадлежит другому клубу. Я счастлив в Шахтере", – приводил слова защитника портал Goal.

Срна продемонстрировал свою верность "горнякам", когда вернулся в клуб на административную должность после сезона в Кальяри.

Давид Луис

Многие смеялись, когда узнали, что ПСЖ потратил 50 млн евро на Давида Луиса. Но, по словам бразильца, интерес к нему проявляли не только парижане.

"Барселона действительно хотела подписать меня несколько раз. Их предложения выглядели интересными, но в итоге я понял, что по-настоящему меня хотел подписать лишь ПСЖ", – признавался защитник в беседе с журналистами.

Как известно, Луис вернулся в Челси и за второй период на Стэмфорд Бридж выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу Европы, а в 2019-м перебрался в другой лондонский клуб – Арсенал.

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