Испания

Андалусийцы попытаются подписать французского центрбека из Реймса.

Центральный защитник Реймса Аксель Дисаси предстоящим летом может сменить французскую Лигу 1 на испанскую Примеру. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, на молодого и габаритного футболиста обратила внимание Севилья, которая планирует серьезно усилить состав в летнее межсезонье.

Селекционная служба "красно-белых" несколько раз посещала матчи Реймса, чтобы изучить игру Дисаси, но конкретных предложений из Испании пока не поступало.

Отмечается, что Севилье придется встретиться с конкуренцией в лице лондонского Арсенала и Манчестер Юнайтед, если она сделает именно Дисаси приоритетной целью на трансферное окно.

В текущем сезоне 22-летний защитник провел в составе Реймса 32 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал три предупреждения.

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