Испания

Хорватский хавбек рассказал о ситуации с коронавирусом в Испании.

Полузащитник сборной Хорватии и Барселоны Иван Ракитич рассказал о том, как проводил время на карантине, который начался из-за стремительного распространения пандемии коронавируса во всем мире.

"В Испании сейчас не очень позитивная ситуация, много больных. Я пытался весь карантин проводить дома с моей женой и двумя дочерьми. У меня есть собаки, с которыми я гулял. А еще я пытался делать домашние задания с детьми".

"Для меня карантин проходил не так тяжело, ведь я наслаждался временем, которое проводил со своей семьей. Дома у меня есть тренажеры, на которых я могу заниматься. Труднее всего было то, что не было возможности играть на футбольном поле. Мне не хватало этого и моих друзей по команде".

Каталонский клуб возобновил тренировки восьмого мая, однако футболисты вынуждены приезжать на базу сразу в экипировке. Такие условия Ракитич назвал "не очень веселыми".

"Тренировки Барселоны сейчас выглядят не очень весело. Мы должны переодеваться дома, ходить в душ дома, на поле должно быть мало игроков. Но самое главное – здоровье, поэтому относимся к ситуации с пониманием", — заявил Ракитич в программе Великий футбол.

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