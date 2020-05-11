Испания

Функционер заявил, что лига будет следить за здоровьем игроков.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился планами лиги о возобновлении текущего сезона. Функционер заявил, что матчи будут проходить ежедневно.

"Матчи Ла Лиги будут проводиться ежедневно на протяжении 35 дней. За 24 часа до игры каждый футболист будет проходить тест на коронавирус. Самый низкий риск заражения будет во время матчей", — приводит слова Тебаса Goal.com.

Одной из самых вероятных дат возобновления сезона в Ла Лиге является 12 июня.

Ранее сообщалось, что свои тренировки возобновил мадридский Реал.

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