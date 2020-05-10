Испания

Испанские клубы потихоньку готовятся к возобновлению чемпионата.

Ла Лига планирует вернуться 12 июня, сообщает AS. Большинство клубов уже начали тренировки с соблюдением всех протоколов безопасности. Планируется, что чемпионат Испании будет доигран в июне и июле, а в августе начнутся еврокубки.

Дату еще должно одобрить министерство здравоохранения Испании. В качестве альтернативы рассматривается 19 июня.

На данный момент главной задачей клубов является предотвращение заражения. В первые дни работы футболисты и тренеры надевают не только защитные маски, но и перчатки.

Возобновление чемпионата 12 июня должно позволить клубам получить большую часть ожидаемых денег за телетрансляции, что составляет солидную долю в их бюджетах.

Среди чемпионатов топ-5 первой должна вернуться Бундеслига – если не случится ничего экстраординарного, она возобновится 16 мая.