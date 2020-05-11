Испания

Игрок каталонцев желает добиться чемпионства согласно спортивному принципу.

Центрбек Барселоны Жерар Пике выразился относительно скорого возобновления сезона в испанской Ла Лиге.

"Я полностью разделяю желание руководства лиги доиграть сезон до конца. Сейчас многое на кону. Также, для Барселоны было бы ужасно стать чемпионами таким образом, несмотря на то, что мы первые в таблице".

"Руководство Ла Лиги держит нас в курсе событий, мы постоянно в контакте. Многие игроки боятся, но нужно придерживаться правил и протокола безопасности", — приводит слова защитника Marca.

Ранее Хавьер Тебас заявил, что матчи Ла Лиги будут играться ежедневно 35 дней кряду.

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