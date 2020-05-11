Испания

Нидерландец может в будущем переехать в Испанию.

Руководство Барселоны рассматривает вариант с приобретением нападающего Лиона Мемфиса Депая в ближайшее межсезонье, сообщает Don Balon.

По данным источника, каталонцы считают нидерландского футболиста хорошим усилением, так как действие его контракта истекает в 2021 году, а сумма трансфера оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 18 поединков в футболке "ткачей", забив 14 голов и отдав 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Лион не хочет отпускать игрока. Кроме того, конкуренцию Барсе в борьбе за Депая может составить Милан.