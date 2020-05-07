Италия

"Россонери" хотят подписать нидерландского форварда.

Милан нацелился на приобретение нападающего Лиона Мемфиса Депая, информирует портал Tuttomercato.

"Россонери" хотят подписать нидерландского вингера в летнее межсезонье и намерены начать переговоры с Лионом. Руководство итальянского клуба готово предложить за игрока 20 млн евро.

Действующий контракт Депая с Миланом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 18 поединков в футболке "ткачей", забив 14 голов и отдав 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Милан предложил Реалу 35 миллионов евро за Луку Йовича.