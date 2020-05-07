"Россонери" хотят подписать нидерландского форварда.
Мемфис Депай, Getty Images
07 мая 2020, 06:54
Милан нацелился на приобретение нападающего Лиона Мемфиса Депая, информирует портал Tuttomercato.
"Россонери" хотят подписать нидерландского вингера в летнее межсезонье и намерены начать переговоры с Лионом. Руководство итальянского клуба готово предложить за игрока 20 млн евро.
Действующий контракт Депая с Миланом рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 18 поединков в футболке "ткачей", забив 14 голов и отдав 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что Милан предложил Реалу 35 миллионов евро за Луку Йовича.
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