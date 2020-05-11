Испания

Каталонский клуб готов платить огромные деньги аргентинскому форварду.

Барселона, как об этом не раз уже сообщалось, проявляет активный интерес к Лаутаро Мартинесу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, каталонский клуб так сильно хочет заполучить игрока Интера, что предложит ему личный контракт, согласно которому он будет зарабатывать 10 миллионов евро за сезон.

Также Барселону может предложить за Лаутаро 90 миллионов евро и Нельсона Семеду или Эмерсона Апаресидо.

Напомним, что клаусула Мартинеса составляет 111 миллионов евро.

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