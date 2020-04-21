Италия

Экс-форвард высказался о возможном уходе своего соотечественника.

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо, ныне возглавляющий футбольный клуб Дефенса и Хустисия, прокомментировал информацию касательно возможного перехода форварда Интера Лаутаро Мартинеса в Барселону предстоящим летом.

"Конечно, Лаутаро должен остаться в Интере по одной простой причине. Он хорошо выступал в Аргентине за Расинг, после чего заслужил переезд в Интер. Там он в течение одного сезона он был на скамейке запасных, а потом смог пробиться в стартовый состав".

"Это его первый сезон в качестве незаменимого игрока. Ему нужно как минимум три года, чтобы закончить прогрессировать, и тогда он может подумать о трансфере в другой клуб", — заявил Креспо в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее Эрнан Креспо заявил, что у Лаутаро Мартинеса есть все задатки, чтобы стать вторым Серхио Агуэро.

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