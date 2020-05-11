Испания

Полузащитник Лиона может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Лион рассматривает возможность продажи Бертрана Траоре, сообщает Footmercato.

По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы испанские клубы, в частности, Бетис и Севилья.

Также экс-игрок Челси заинтересовал Ньюкасл и Байер, однако Траоре склоняется к переезду в Испанию.

Трансферная стоимость Бертрана оценивается в 35 миллионов евро, но учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, Лион может пересмотреть свои запросы.

В текущем сезоне в Лиги 1 Траоре провел 23 матча и забил один гол.

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