Испания

Экс-защитник уверен в конечном успехе француза.

Бывший защитник Реала Фабио Каннаваро заявил, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может достичь успеха, если перейдет в мадридский Реал.

«Реал нуждается в таких игроках, как Мбаппе, ведь он молодая звезда, которая могла бы пойти по стопам Криштиану Роналду"

"Это нормально, что Мадрид хочет подписать его, но также следует учитывать, что владельцам ПСЖ не нужны деньги. Они амбициозны и хотят выиграть Лигу чемпионов".

"Думаю, Мадриду будет сложно его заполучить. Президент ПСЖ — это человек, который хочет победить в еврокубках, я его хорошо знаю, и они будут сражаться изо всех сил, чтобы удержать Мбаппе", — цитирует Каннаваро AS.

Ранее экс-тренер ПСЖ Унаи Эмери также заявил, что Мбаппе мог бы начать новую эпоху в команде "бланкос".