Испания

Бельгиец высказался о вероятном возобновлении Примеры.

Голкипер Реала Тибо Куртуа заявил, что его команда сумеет добиться успеха в Примере, если сезон будет возобновлен.

"Я никогда не сказал бы, что Реал надо было бы досрочно объявить чемпионами, если лига закончится сейчас. Даже если бы мы были на первом месте".

"Если мы сыграем в одиннадцати оставшихся играх, я уверен, что моя команда сможет выиграть чемпионат", — цитирует Куртуа AS.

Ранее бельгийский вратарь заявил, что было бы несправедливо отдавать чемпионство Барселоне, которая опережает "бланкос" на два очка.