Американский полузащитник может оказаться в составе "сине-гранатовых" в ближайшее трансферное окно.
Сержиньо Дост, getty images
15 мая 2020, 14:29
Барселона всерьез заинтересовалась защитником Аякса Сержиньо Джанни Дестом, сообщает Marca.
Источник утверждает, что американец очень заинтересован в переезде на Камп Ноу, такой вариант для него — приоритет.
В нынешнем сезоне Дест отыграл 36 матчей за аяксидов, отметившись двумя голами и шестью результативными передачами.
Напомним, что на американского защитника также претендует Бавария.