Испания

Американский полузащитник может оказаться в составе "сине-гранатовых" в ближайшее трансферное окно.

Барселона всерьез заинтересовалась защитником Аякса Сержиньо Джанни Дестом, сообщает Marca.

Источник утверждает, что американец очень заинтересован в переезде на Камп Ноу, такой вариант для него — приоритет.

В нынешнем сезоне Дест отыграл 36 матчей за аяксидов, отметившись двумя голами и шестью результативными передачами.

Напомним, что на американского защитника также претендует Бавария.