Англия

"Шпоры" хотят подписать американского защитника.

Защитник Аякса Сержиньо Дест попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает портал Calciomercato.

Английский клуб планирует укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается приобрести американского фулбека. В подписании 19-летнего игрока также заинтересована Бавария.

Дест является воспитанником Аякса, дебютировав в первой команде в июле 2019-го. В текущем сезоне защитник провел 35 поединков в футболке "бело-красных", отличившись двумя голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании защитника ПСЖ Тома Менье.

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